Рейс из Екатеринбурга в Махачкалу задержан из-за беспорядков

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Самолет вылетит не раньше 31 октября. Речь идет о воздушном судне авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был вылететь аэропорт Уйташ 30 октября в 11:15, пишет Ура.ру.
Однако на табло в Кольцово указано, что вылет состоится лишь в 02:05 31 октября.
Задержки в аэропорту Махачкалы связаны с протестами. Их устроили местные жители после того, как сюда прилетели израильтяне.
Напомним, что после беспорядков в аэропорту Махачкалы было возбуждено уголовное дело. Ранее там протестующие ворвались в аэропорт, где искали прибывших израильтян.