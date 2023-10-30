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Рейс из Екатеринбурга в Махачкалу задержан из-за беспорядков

Рейс из Екатеринбурга в Махачкалу задержан из-за беспорядков

30 октября 2023, 08:09
Фото: Midjourney
Авиарейс из Екатеринбурга в Махачкалу задерживают из-за беспорядков, которые происходят в столице Дагестана после прибытия сюда граждан Израиля.

Самолет вылетит не раньше 31 октября. Речь идет о воздушном судне авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был вылететь аэропорт Уйташ 30 октября в 11:15, пишет Ура.ру.

Однако на табло в Кольцово указано, что вылет состоится лишь в 02:05 31 октября.

Задержки в аэропорту Махачкалы связаны с протестами. Их устроили местные жители после того, как сюда прилетели израильтяне.

Напомним, что после беспорядков в аэропорту Махачкалы было возбуждено уголовное дело. Ранее там протестующие ворвались в аэропорт, где искали прибывших израильтян.

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#Происшествия#Уголовное дело#Авиарейс#Дагестан#Задержка#Аэропорт#Уральские авиалинии#Израиль#Беспорядки#Протесты#Дарья Сорокина#Махачкала
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