Россия взяла первое олимпийское золото благодаря воронежскому спортсмену

Олимпиада 1908 года в Лондоне была самой продолжительной в истории. Соревнования начались в апреле и закончились только к октябрю. За это время было разыграно 110 медалей в 22 видах спорта. Фигурное катание проходило 28 и 29 октября и собрало лучших фигуристов мира. Среди них были Ульрих Сальхов из Швеции, которому принадлежит прием в прыжках, немец Бургер и другой швед Пер Турен.