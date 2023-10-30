Россия взяла первое олимпийское золото благодаря воронежскому спортсмену

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Ровно 115 лет назад Россия добилась первой победы на Олимпийских играх благодаря спортсмену из Воронежа. Именно он принес своей стране первое золото. Николай Панин-Коломенкин стал первым олимпийским чемпионом из России, и этот рекорд простоял до 1952 года, пишет voronezhnews.ru.
Олимпиада 1908 года в Лондоне была самой продолжительной в истории. Соревнования начались в апреле и закончились только к октябрю. За это время было разыграно 110 медалей в 22 видах спорта. Фигурное катание проходило 28 и 29 октября и собрало лучших фигуристов мира. Среди них были Ульрих Сальхов из Швеции, которому принадлежит прием в прыжках, немец Бургер и другой швед Пер Турен.
В тот день, когда вышел на лед Николай Панин, Сальхов оскорбительно комментировал каждый его элемент. Это психологическое нападение оказалось успешным, и воронежец занял второе место. После выступления швед извинился.
— Я помнил, что представляю свою страну, русский национальный спорт, и сумел проигнорировать оскорбления ради общей цели, — поделился спортсмен.
29 октября фигуристы показывали свои собственные фигуры на льду. Они заранее предоставили судьям чертежи, которые тут же произвели впечатление на жюри. Невероятно, как можно было на коньках создать рисунок орла с развернутыми крыльями?!
Панин блестяще выполнил все рисунки и набрал 219 баллов из возможных 240. Все — даже судьи — аплодировали ему.