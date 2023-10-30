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Два автомобиля столкнулись на Серовском тракте около Нижней Туры

Шесть человек пострадали и один погиб в ДТП на Серовском тракте

30 октября 2023, 03:29
Фото: 1MI

Два автомобиля столкнулись на Серовском тракте около Нижней Туры

На Серовском тракте возле Нижней Туры произошло лобовое столкновение двух автомобилей. ДТП произошло вечером 29 октября 2023 года.

В автомобилях ехали молодые люди 21-28 лет — четверо девушек и двое мужчин. Водитель машины Lada Granta выехал на встречку, где врезался в ВАЗ, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

В результате столкновения в больницу Нижней Туры госпитализировали троих девушек 21-25 лет, которым диагностировали травмы брюшной полости, у еще одной пострадавшей травмировались грудная клетка и ноги.

Пострадавшего 25-летнего молодого человека отвезли в больницу Красноуральска. У него оказалась повреждена брюшная полость, а также сломаны ноги и ребра. 28-летний мужчина погиб, рассказали в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Обстоятельства и причины аварии пока не сообщаются.

Накануне вечером после выпадения снега резко увеличилось количество дорожных аварий. Очевидцы сообщили минимум о четырех ДТП.

Напомним, 27 октября 2023 года на Северном шоссе в Нижнем Тагиле водитель автомобиля, находясь за рулем, потерял сознание, из-за чего произошла массовая авария. Водитель, потерявший сознание, скончался.

Водитель потерял сознание и погиб в ДТП в Нижнем Тагиле на Северном шоссе
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