Шесть человек пострадали и один погиб в ДТП на Серовском тракте

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
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В автомобилях ехали молодые люди 21-28 лет — четверо девушек и двое мужчин. Водитель машины Lada Granta выехал на встречку, где врезался в ВАЗ, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
В результате столкновения в больницу Нижней Туры госпитализировали троих девушек 21-25 лет, которым диагностировали травмы брюшной полости, у еще одной пострадавшей травмировались грудная клетка и ноги.
Пострадавшего 25-летнего молодого человека отвезли в больницу Красноуральска. У него оказалась повреждена брюшная полость, а также сломаны ноги и ребра. 28-летний мужчина погиб, рассказали в пресс-службе Минздрава Свердловской области.
Обстоятельства и причины аварии пока не сообщаются.
Накануне вечером после выпадения снега резко увеличилось количество дорожных аварий. Очевидцы сообщили минимум о четырех ДТП.
Напомним, 27 октября 2023 года на Северном шоссе в Нижнем Тагиле водитель автомобиля, находясь за рулем, потерял сознание, из-за чего произошла массовая авария. Водитель, потерявший сознание, скончался.