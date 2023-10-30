Средняя зарплата в Свердловской области составила 61,9 тысячи рублей

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
По данным статистов, больше всего в конце лета зарабатывали специалисты финансовой и страховой деятельности (109,4 тысячи рублей). Немного меньше получали работники области информации и связи (101,7 тысячи рублей).
Свердловчане, занимающиеся научными исследованиями и разработками, имели зарплату в 96,7 тысячи рублей, а добычей полезных ископаемых — 75,9 тысячи.
Строители в августе в среднем зарабатывали 58,6 тысячи рублей, медики — 54,9 тысячи. На последних строчках по заработку находятся сотрудники общепита (35,2 тысячи рублей) и работники образования (29,3 тысячи).
Напомним, за десять лет в Свердловской области средняя зарплата увеличилась в два раза.