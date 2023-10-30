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На 18% выросла за год средняя зарплата в Свердловской области

Средняя зарплата в Свердловской области составила 61,9 тысячи рублей

30 октября 2023, 13:49
Фото: 1MI

На 18% выросла за год средняя зарплата в Свердловской области

В августе 2023 года в Свердловской области средняя заработная плата по полному кругу организаций составила 61,9 тысячи рублей. Это на 18% больше, чем годом ранее.

По данным статистов, больше всего в конце лета зарабатывали специалисты финансовой и страховой деятельности (109,4 тысячи рублей). Немного меньше получали работники области информации и связи (101,7 тысячи рублей).

Свердловчане, занимающиеся научными исследованиями и разработками, имели зарплату в 96,7 тысячи рублей, а добычей полезных ископаемых — 75,9 тысячи.

Строители в августе в среднем зарабатывали 58,6 тысячи рублей, медики — 54,9 тысячи. На последних строчках по заработку находятся сотрудники общепита (35,2 тысячи рублей) и работники образования (29,3 тысячи).

Напомним, за десять лет в Свердловской области средняя зарплата увеличилась в два раза.

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#Экономика#Эксклюзив#Свердловская область#Деньги#Статистика#Врачи#Ученые#Профессии#Средняя зарплата#Евгения Сафина
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