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Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Свердловская область стала лидером по числу абортов

Свердловчанки чаще других россиянок делают аборты

30 октября 2023, 08:28
Фото: 1MI

Свердловская область стала лидером по числу абортов

Свердловская область оказалась на 1 месте рейтинга по количеству абортов. Меньше чем за год аборты сделали около 14 тысяч местных жительниц.

По словам зампредседателя Фонда ОМС Ольги Царевой, в период с января по август 2023 года число абортов стало меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5%.

Тем не менее на первом месте антирейтинга расположилась Свердловская область с 14 тысячью прерываниями беременности (это те процедуры, которые были проведены по ОМС). Следом идут Москва, Красноярский край, Московская область и Башкирия.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла о том, что больше всего абортов среди было сделано в Якутии, Сахалинской, Свердловской, Псковской, Иркутской областях.

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#Общество#Свердловская область#Рейтинг#Татьяна Голикова#Аборт#Аборты#Дарья Сорокина#Жительницы
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