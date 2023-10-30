Свердловчанки чаще других россиянок делают аборты

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
По словам зампредседателя Фонда ОМС Ольги Царевой, в период с января по август 2023 года число абортов стало меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5%.
Тем не менее на первом месте антирейтинга расположилась Свердловская область с 14 тысячью прерываниями беременности (это те процедуры, которые были проведены по ОМС). Следом идут Москва, Красноярский край, Московская область и Башкирия.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла о том, что больше всего абортов среди было сделано в Якутии, Сахалинской, Свердловской, Псковской, Иркутской областях.