«Тревожно за себя и жену»: в центре Екатеринбурга расстреляли BMW

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Пострадавший Леонид рассказал, что он утром спустился к машине и увидел, что у авто вместо стекла решето. Его жена рассказала, что видела во дворе темную удаляющуюся фигуру, пишет Е1.
Супруги написали заявление в полицию. Они попросили просмотреть записи с камер видеонаблюдения.
Стекло лобовое под замену, но это не самое страшное. Очень тревожно за себя и за жену, — добавил Леонид.
Также он рассказал, что у него был лишь один конфликт — ссора с двоюродным братом Владиславом и его женой Нонной. В завещании бабушка братьев в равных долях разделила наследство между двумя внуками. Но, как рассказал Леонид, супругу Владислава такой вариант не устроил.
После этого пара стала запрещать другим родственникам видеться с бабушкой. Они даже сменили дверь в ее квартире, утверждает Леонид.
В полиции сказали, что заявление зарегистрировано. Проводится проверка.