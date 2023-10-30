«Тревожно за себя и жену»: в центре Екатеринбурга расстреляли BMW

Также он рассказал, что у него был лишь один конфликт — ссора с двоюродным братом Владиславом и его женой Нонной. В завещании бабушка братьев в равных долях разделила наследство между двумя внуками. Но, как рассказал Леонид, супругу Владислава такой вариант не устроил.