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Published Сегодня, 13:10

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Updated Сегодня, 13:12

Автомобиль BMW расстрелян в центре Екатеринбурга

«Тревожно за себя и жену»: в центре Екатеринбурга расстреляли BMW

30 октября 2023, 13:10
Фото: 1MI

Автомобиль BMW расстрелян в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге из травматического пистолета расстреляли BMW. Инцидент произошел в утреннее время 27 октября во дворе дома на Ленина, 48.

Пострадавший Леонид рассказал, что он утром спустился к машине и увидел, что у авто вместо стекла решето. Его жена рассказала, что видела во дворе темную удаляющуюся фигуру, пишет Е1.

Супруги написали заявление в полицию. Они попросили просмотреть записи с камер видеонаблюдения.

Стекло лобовое под замену, но это не самое страшное. Очень тревожно за себя и за жену, — добавил Леонид.

Также он рассказал, что у него был лишь один конфликт — ссора с двоюродным братом Владиславом и его женой Нонной. В завещании бабушка братьев в равных долях разделила наследство между двумя внуками. Но, как рассказал Леонид, супругу Владислава такой вариант не устроил.

После этого пара стала запрещать другим родственникам видеться с бабушкой. Они даже сменили дверь в ее квартире, утверждает Леонид.

В полиции сказали, что заявление зарегистрировано. Проводится проверка.

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#Полиция#Криминал#Бабушка#Заявление#Конфликт#BMW#Екатеринбург#Наследство#Дарья Сорокина#Камеры видеонаблюдения
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