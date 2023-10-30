Ударил о дверь подъезда: молодой человек в Екатеринбурге чуть не убил свою жену

В ночь ЧП, находясь возле подъезда, обвиняемый набросился на свою супругу и стал ее избивать, нанося ей удары по жизненно важным органам. Также мужчина бил девушку о дверь подъезда, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.