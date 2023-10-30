Ударил о дверь подъезда: молодой человек в Екатеринбурге чуть не убил свою жену

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
В ночь ЧП, находясь возле подъезда, обвиняемый набросился на свою супругу и стал ее избивать, нанося ей удары по жизненно важным органам. Также мужчина бил девушку о дверь подъезда, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
Пострадавшая обратилась в полицию. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. Сейчас ведется следствие. Для того, чтобы определить степень тяжести вреда, который был причинен девушке, проведут судмедэкспертизу.
Напомним, в Омске 25-летний мужчина избил до смерти свою 18-летнюю возлюбленную, которая находилась на третьем месяце беременности. Его заключили под стражу.