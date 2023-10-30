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Published Сегодня, 13:28

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Updated Сегодня, 13:28

Мужчина в Екатеринбурге жестоко избил свою жену

Ударил о дверь подъезда: молодой человек в Екатеринбурге чуть не убил свою жену

30 октября 2023, 13:28
Фото: 1MI

Мужчина в Екатеринбурге жестоко избил свою жену

27-летний молодой человек в Екатеринбурге жестоко избил свою 22-летнюю супругу, из-за чего девушка едва не скончалась. Происшествие случилось ночью 26 октября 2023 года.

В ночь ЧП, находясь возле подъезда, обвиняемый набросился на свою супругу и стал ее избивать, нанося ей удары по жизненно важным органам. Также мужчина бил девушку о дверь подъезда, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Пострадавшая обратилась в полицию. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. Сейчас ведется следствие. Для того, чтобы определить степень тяжести вреда, который был причинен девушке, проведут судмедэкспертизу.

Напомним, в Омске 25-летний мужчина избил до смерти свою 18-летнюю возлюбленную, которая находилась на третьем месяце беременности. Его заключили под стражу.

Житель Омска убил 18-летнюю беременную возлюбленную и пытался спрятать тело
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