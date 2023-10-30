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В Екатеринбурге начали сносить двухэтажные дома

В Екатеринбурге сносят двухэтажные дома, построенные в конце 40-х годов

30 октября 2023, 05:19
Фото: 1MI

В Екатеринбурге начали сносить двухэтажные дома

В Екатеринбурге стали сносить старые двухэтажные дома, которые находятся в квартале за улицей Челюскинцев. Один дом на улице Энергостроителей уже разрушен.

Некоторое время назад компания «Брусника» объявляла тендер на подрядчика, который снесет семь зданий на улице Энергостроителей. После сноса организация займется строительством новой школы, рассчитанной на 1100 мест, пишет Е1.

В компании «Брусника» рассказали, что снесение зданий и вывоз мусора будут закончены к 10 ноября 2023 года.

Напомним, в Нижнем Тагиле на Краснофлотской улице до 1 декабря 2028 года снесут два аварийных жилых дома. Работы должны быть выполнены до 1 ноября 2028 года под контролем заммэра Вячеслава Горячкина.

Два аварийных многоквартирных дома снесут в Нижнем Тагиле
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