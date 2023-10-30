В Екатеринбурге сносят двухэтажные дома, построенные в конце 40-х годов

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Некоторое время назад компания «Брусника» объявляла тендер на подрядчика, который снесет семь зданий на улице Энергостроителей. После сноса организация займется строительством новой школы, рассчитанной на 1100 мест, пишет Е1.
В компании «Брусника» рассказали, что снесение зданий и вывоз мусора будут закончены к 10 ноября 2023 года.
Напомним, в Нижнем Тагиле на Краснофлотской улице до 1 декабря 2028 года снесут два аварийных жилых дома. Работы должны быть выполнены до 1 ноября 2028 года под контролем заммэра Вячеслава Горячкина.