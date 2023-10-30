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Жительница Каменска-Уральского отсудила 400 тысяч за травму ребенка в ДТП

В Каменске-Уральском женщина отсудила 400 тысяч рублей за травмы дочки в ДТП

30 октября 2023, 13:47
Фото: 1MI

Жительница Каменска-Уральского отсудила 400 тысяч за травму ребенка в ДТП

В Каменске-Уральском местная жительница, которая стала жертвой ДТП, отсудила у виновника 400 тысяч рублей моральной компенсации.

В аварии пострадал 4-летний ребенок. ДТП произошло 2 мая 2021 года на пересечении улиц Суворова и Октябрьская. В ходе ЧП авто Mazda не уступил дорогу «ВАЗ-2111». 4-летняя девочка получила переломы и ссадины, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд удовлетворил требования прокурора, взыскав в пользу ребенка компенсацию в размере 400 тысяч рублей. Прокуратура намерена проконтролировать исполнение этого решения.

Ранее в Екатеринбурге женщина вернула через суд деньги за купленный самокат, который был завезен в Россию параллельным импортом.

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#Происшествия#Каменск-Уральский#ДТП#Суд#Компенсация#Переломы#Авария#Моральная компенсация#Дарья Сорокина#Пострадавший ребенок
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