В Каменске-Уральском женщина отсудила 400 тысяч рублей за травмы дочки в ДТП

В аварии пострадал 4-летний ребенок. ДТП произошло 2 мая 2021 года на пересечении улиц Суворова и Октябрьская. В ходе ЧП авто Mazda не уступил дорогу «ВАЗ-2111». 4-летняя девочка получила переломы и ссадины, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



Суд удовлетворил требования прокурора, взыскав в пользу ребенка компенсацию в размере 400 тысяч рублей. Прокуратура намерена проконтролировать исполнение этого решения.