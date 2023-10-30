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В Махачкале закрылся аэропорт после массовых беспорядков

В Махачкале пассажиры не могут улететь в Сургут и Москву

30 октября 2023, 05:50
Фото: Midjourney

В Махачкале закрылся аэропорт после массовых беспорядков

Авиарейсы компании «Победа» Махачкала — Москва, Махачкала — Сургут, а также рейс Сургут — Махачкала были отменены. Закрытие аэропорта произошло в связи с недавними массовыми беспорядками.

Пассажирам несостоявшихся рейсов пообещали, что им будут возвращены деньги. Также пассажиров авиамаршрута Махачкала — Дубай разместили в гостинице, а самолет отправили на стоянку, пишет ЕАН.

Изначально аэропорт планировали держать закрытым до 6 ноября 2023 года, однако утром 30 октября стало известно, что аэропорт хотят открыть 31 октября, рассказали в Telegram-канале Росавиации.

Напомним, в Дагестане произошли массовые антисемитские протесты из-за слухов о том, что беженцы из Израиля приехали в Хасавюрт. Протестующие требовали выгнать из республики приехавших израильтян.

После того, как мужчины убедились, что беженцев в местном отеле «Фламинго» нет, протесты были завершены. Администрация гостиницы повесила на вход объявление, запрещающее вход евреям.

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