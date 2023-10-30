В Махачкале пассажиры не могут улететь в Сургут и Москву

Posted Сегодня, 05:50
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Пассажирам несостоявшихся рейсов пообещали, что им будут возвращены деньги. Также пассажиров авиамаршрута Махачкала — Дубай разместили в гостинице, а самолет отправили на стоянку, пишет ЕАН.
Изначально аэропорт планировали держать закрытым до 6 ноября 2023 года, однако утром 30 октября стало известно, что аэропорт хотят открыть 31 октября, рассказали в Telegram-канале Росавиации.
Напомним, в Дагестане произошли массовые антисемитские протесты из-за слухов о том, что беженцы из Израиля приехали в Хасавюрт. Протестующие требовали выгнать из республики приехавших израильтян.
После того, как мужчины убедились, что беженцев в местном отеле «Фламинго» нет, протесты были завершены. Администрация гостиницы повесила на вход объявление, запрещающее вход евреям.