В СИЗО оставлен свердловчанин, нападавший на девушек в Перми

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Мужчина подал апелляционную жалобу, но Пермский краевой суд отклонил ее. Поэтому мужчина останется в СИЗО, пишет Ура.ру.
Напомним, что Андреева обвиняют в том, что он нападал на девушек в Перми. Пострадали три пермячки, одну из них он душил на протяжении семи минут.
После того, как свердловчанина задержали, стало известно, что он уже находится в базе розыска за изнасилование.
Ранее в ГУФСИН рассказали о побеге подозреваемого в нападении на девушек в Перми. 45-летний мужчина сбежал из-под домашнего ареста.