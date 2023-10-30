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Posted Сегодня, 12:44

Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

В СИЗО оставлен нападавший на девушек житель Перми

В СИЗО оставлен свердловчанин, нападавший на девушек в Перми

30 октября 2023, 12:44
Фото: Midjourney

В СИЗО оставлен нападавший на девушек житель Перми

Житель Свердловской области Евгений Андреев, который отпадал на девушек в Перми, оставлен в СИЗО.

Мужчина подал апелляционную жалобу, но Пермский краевой суд отклонил ее. Поэтому мужчина останется в СИЗО, пишет Ура.ру.

Напомним, что Андреева обвиняют в том, что он нападал на девушек в Перми. Пострадали три пермячки, одну из них он душил на протяжении семи минут.

После того, как свердловчанина задержали, стало известно, что он уже находится в базе розыска за изнасилование.

Ранее в ГУФСИН рассказали о побеге подозреваемого в нападении на девушек в Перми. 45-летний мужчина сбежал из-под домашнего ареста.

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#Происшествия#Свердловская область#Суд#Изнасилование#Розыск#Пермь#Апелляция#Арест#Побег#Дарья Сорокина
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