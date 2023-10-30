В Свердловской области пешеходам и водителям обеспечат безопасность на дорогах

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Автоинспекторы рекомендуют всем участникам движения на дорогах во время плохих погодных условий не совершать резкие маневры, остановки и перестроения.
Также сотрудники ДПС оказывают помощь автомобилистам, которые попали в сложную ситуацию из-за непогоды, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
Напомним, 29 октября 2023 года на Серовском тракте произошла авария с участием двух машин. В результате столкновения пострадали шестеро человек, их доставили в медучреждения. Один из участников ДТП скончался.