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В Свердловской области более 200 экипажей ДПС патрулируют трассы

В Свердловской области пешеходам и водителям обеспечат безопасность на дорогах

30 октября 2023, 16:24
Фото: 1MI

В Свердловской области более 200 экипажей ДПС патрулируют трассы

В Свердловской области на трассах идет патрулирование сотрудников ДПС, чтобы обеспечить пешеходам и водителям безопасность на дорогах. Патрули вышли 30 октября 2023 года.

Автоинспекторы рекомендуют всем участникам движения на дорогах во время плохих погодных условий не совершать резкие маневры, остановки и перестроения.

Также сотрудники ДПС оказывают помощь автомобилистам, которые попали в сложную ситуацию из-за непогоды, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Напомним, 29 октября 2023 года на Серовском тракте произошла авария с участием двух машин. В результате столкновения пострадали шестеро человек, их доставили в медучреждения. Один из участников ДТП скончался.

Шесть человек пострадали и один погиб в ДТП на Серовском тракте
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