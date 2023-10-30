Врачи сообщили о состоянии ребенка, который упал в люк с кипятком в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
По словам специалистов, состояние пациента стабильно тяжелое. Екатеринбуржец продолжает находиться на ИВЛ, рассказали в пресс-службе Минздрава Свердловской области.
Школьнику проводят курс интенсивной терапии. Каждый день медики делают ему перевязки.
Напомним, 26 октября 2023 года подросток гулял по улице со своим приятелем. Увидев коллектор, прикрытый стеклянным щитом, мальчик встал на него. Стекло треснуло, и пострадавший упал в кипяток.
Подростку помогли таксист и сотрудники скорой помощи. Последние увезли его в медучреждение. После инцидента сотрудники СК организовали проверку местных коммунальных служб.