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83 случая менингита среди детей зафиксировано в Нижнем Тагиле

Вспышка менингита. 83 ребенка в Нижнем Тагиле заразились опасной болезнью

30 октября 2023, 07:59
Фото: 1MI

83 случая менингита среди детей зафиксировано в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле с начала учебного года у 83 детей разного возраста обнаружена менингиальная форма энтеровирусной инфекции. Карантин был объявлен в группах и классах 49 учебных заведений.

Энтеровирусная инфекция с начала учебного года диагностирована в Нижнем Тагиле у 101 ребенка, из них 83 заболели ее менингиальной формой, сообщили TagilCity.ru в территориальном отделе Роспотребнадзора. Летальных случаев болезни не было.

При этом номера и количество учебных заведений, где выявлены случаи инфекции, в ведомстве не сообщили. По имеющимся у редакции данным, это как минимум 49 детских садов, школ и техникумов. Классы и группы, где учились заболевшие, были высажены на карантин.

В связи со вспышкой инфекции школьники в этом учебном году ушли на каникулы на пять дней раньше — с 25 октября. Учебный процесс возобновится с 7 ноября.

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Специалисты Роспотребнадзора проводят комплекс противоэпидемических мероприятий: каждый случай заболевания расследуется с выездом сотрудников в учебное заведение, при выявлении инфекции проводится дезинфекция, с детьми и родителями проводится разъяснительная работа о мерах профилактики ЭВИ. Кроме того, врачи Детской городской больницы осуществляют ежедневный патронаж больных и контактных с ними детей.

Также организовано проведение «дней чистоты» в еженедельном режиме во всех образовательных организациях. Все перечисленные мероприятия показали свою эффективность и способствовали сдерживанию заболеваемости, — сообщили TagilCity.ru в территориальном отделе Роспотребнадзора.
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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#Здоровье#Роспотребнадзор#Заболеваемость#Профилактика#Анна Григорьева#Менингит#Каникулы#Карантин#Дезинфекция#Группы
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