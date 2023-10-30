Вспышка менингита. 83 ребенка в Нижнем Тагиле заразились опасной болезнью

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Энтеровирусная инфекция с начала учебного года диагностирована в Нижнем Тагиле у 101 ребенка, из них 83 заболели ее менингиальной формой, сообщили TagilCity.ru в территориальном отделе Роспотребнадзора. Летальных случаев болезни не было.
При этом номера и количество учебных заведений, где выявлены случаи инфекции, в ведомстве не сообщили. По имеющимся у редакции данным, это как минимум 49 детских садов, школ и техникумов. Классы и группы, где учились заболевшие, были высажены на карантин.
В связи со вспышкой инфекции школьники в этом учебном году ушли на каникулы на пять дней раньше — с 25 октября. Учебный процесс возобновится с 7 ноября.
Специалисты Роспотребнадзора проводят комплекс противоэпидемических мероприятий: каждый случай заболевания расследуется с выездом сотрудников в учебное заведение, при выявлении инфекции проводится дезинфекция, с детьми и родителями проводится разъяснительная работа о мерах профилактики ЭВИ. Кроме того, врачи Детской городской больницы осуществляют ежедневный патронаж больных и контактных с ними детей.
Также организовано проведение «дней чистоты» в еженедельном режиме во всех образовательных организациях. Все перечисленные мероприятия показали свою эффективность и способствовали сдерживанию заболеваемости, — сообщили TagilCity.ru в территориальном отделе Роспотребнадзора.