За диверсии на стратегических объектах гражданам грозит длительный тюремный срок

По мнению Натальи Фоминой, психолога, члена Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии города Санкт-Петербурга, мнение о том, что такого рода правонарушения совершают только подростки из неблагополучных семей или легко внушаемые граждане, является ошибочным. Нередко молодых людей привлекает чувство риска и нарушения границ допустимого. Родителям следует ответственно относиться к тому, чем занимаются дети. При этом объяснений, что преступление влечет за собой проблемы с поступлением в институт или еще какие-то мелочи, для подростка будет недостаточно.