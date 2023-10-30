За диверсии на стратегических объектах гражданам грозит длительный тюремный срок

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
Такие правонарушения всегда совершаются по схожей схеме. За некоторое вознаграждение заказчики диверсии предлагают выполнить задание. Чаще всего на крючок преступников попадаются подростки, поскольку им предложенные суммы кажутся значительными. При этом они недостаточно осознают, что за подобное «хулиганство» можно провести за решеткой 10 и более лет.
Согласно информации, озвученной адвокатом Аркадием Анишиным, чаще всего исполнители преступлений не получают обещанное вознаграждение. Спецслужбы и органы охраны правопорядка в кратчайшие сроки устанавливают личности диверсантов и задерживают их, после чего следует арест. В основном организаторы диверсий вообще не предусматривают оплату за такого рода «услуги», поскольку тратить деньги на расходный одноразовый материал не имеет смысла.
Уровень раскрываемости правонарушений такого рода очень высок, он составляет 93%.И даже если данное преступление не было совершено по независящим от исполнителя причинам, ему все равно назначается тюремный срок за покушение на теракт. Об этом сообщает rosbalt.ru.
Аркадий Анишин рассказал, что правоприменительная практика доказывает то, что длительные сроки заключения практически гарантированы тем, кто решается на подобные действия. А это означает, что про учебу и полноценную жизнь в целом им придется очень надолго забыть.
На территориях всех стратегических объектов установлены видеокамеры слежения. При этом нередко правоохранительные органы на подобных объектах ведут круглосуточное дежурство и совершают задержание диверсанта в момент преступления. В частности, недавно возле станции Псков-Товарный злоумышленника взяли с поличным.
По мнению Натальи Фоминой, психолога, члена Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии города Санкт-Петербурга, мнение о том, что такого рода правонарушения совершают только подростки из неблагополучных семей или легко внушаемые граждане, является ошибочным. Нередко молодых людей привлекает чувство риска и нарушения границ допустимого. Родителям следует ответственно относиться к тому, чем занимаются дети. При этом объяснений, что преступление влечет за собой проблемы с поступлением в институт или еще какие-то мелочи, для подростка будет недостаточно.