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Девочка пострадала в ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов

Женщина протаранила столб на трассе Екатеринбург — Серов. Пострадала ее дочка

30 октября 2023, 04:01
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Девочка пострадала в ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов

32-летняя женщина, управлявшая автомобилем Toyota Opa, не справилась с вождением и въехала в фонарный столб на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Авария произошла 29 октября 2023 года.

Мать и дочь ехали от родственников из Кушвы в Нижний Тагил. В какой-то момент свердловчанка съехала с дороги и влетела в столб, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

В происшествии пострадала семилетняя девочка. Ее отвезли в больницу. В связи с тем, что ребенок ехал в специальном детском кресле, она не получила серьезным травм. По словам тагильчанки, из-за плохой видимости в связи со снегом она потеряла контроль за управлением машиной.

Напомним, на трассе Пермь — Екатеринбург произошло столкновение автомобиля и грузовика. В аварии пострадал водитель легковой машины.

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