Женщина протаранила столб на трассе Екатеринбург — Серов. Пострадала ее дочка

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
Мать и дочь ехали от родственников из Кушвы в Нижний Тагил. В какой-то момент свердловчанка съехала с дороги и влетела в столб, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
В происшествии пострадала семилетняя девочка. Ее отвезли в больницу. В связи с тем, что ребенок ехал в специальном детском кресле, она не получила серьезным травм. По словам тагильчанки, из-за плохой видимости в связи со снегом она потеряла контроль за управлением машиной.
Напомним, на трассе Пермь — Екатеринбург произошло столкновение автомобиля и грузовика. В аварии пострадал водитель легковой машины.