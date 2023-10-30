Женщина протаранила столб на трассе Екатеринбург — Серов. Пострадала ее дочка

В происшествии пострадала семилетняя девочка. Ее отвезли в больницу. В связи с тем, что ребенок ехал в специальном детском кресле, она не получила серьезным травм. По словам тагильчанки, из-за плохой видимости в связи со снегом она потеряла контроль за управлением машиной.