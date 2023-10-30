Житель Камышлова дважды ездил за рулем пьяным. У него конфисковали автомобиль

В отношении горожанина было возбуждено уголовное дело. Суд Камышлова приговорил обвиняемого к 300 часам обязательных работ, а также лишил права водить транспорт на 2 года и 10 месяцев. Автомобиль конфисковали, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.