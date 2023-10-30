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У жителя Камышлова конфисковали автомобиль за пьяное вождение

Житель Камышлова дважды ездил за рулем пьяным. У него конфисковали автомобиль

30 октября 2023, 16:43
Фото: Midjourney

У жителя Камышлова конфисковали автомобиль за пьяное вождение

30-летний житель Камышлова осужден за то, что он был пойман за повторным вождением автомобиля ВАЗ в нетрезвом виде. Инцидент произошел 26 августа 2023 года.

Мужчину поймали автоинспекторы на улице Энгельса. Результаты освидетельствования показали, что в момент вождения он был нетрезв. При этом ранее свердловчанин привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

В отношении горожанина было возбуждено уголовное дело. Суд Камышлова приговорил обвиняемого к 300 часам обязательных работ, а также лишил права водить транспорт на 2 года и 10 месяцев. Автомобиль конфисковали, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Напомним, в сентябре 2023 года за пьяное вождение конфисковали автомобиль у жителя Новой Ляли. Также ему назначили 160 часов обязательных работ.

В Новой Ляле у молодого человека конфисковали автомобиль за пьяную езду
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