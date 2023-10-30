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Posted Сегодня, 15:16

Published Сегодня, 15:16

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

В Свердловской области хотят изменить закон о маткапитале

Жители Свердловской области смогут тратить маткапитал на подключение к сетям

30 октября 2023, 15:16
Фото: 1MI

В Свердловской области хотят изменить закон о маткапитале

Власти Свердловской области намерены внести поправки в закон о материнском капитале. Изменения появятся в правилах распоряжения деньгами.

Так, в законопроекте указано, что люди, получившие выплаты за детей, смогут потратить эти деньги на подключение жилищ к коммунальным сетям, рассказала председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Кроме того, на эти деньги можно будет приобрести оборудование и материалы для работ, которые связаны с подключением, рассказали в пресс-службе парламента Свердловской области.

Напомним, в 2024 году чиновники Свердловской области планируют выдать детям-сиротам сертификаты на три миллиона рублей, с помощью которых можно будет закрыть ипотеку или купить жилье.

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