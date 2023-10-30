Жители Свердловской области смогут тратить маткапитал на подключение к сетям

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Так, в законопроекте указано, что люди, получившие выплаты за детей, смогут потратить эти деньги на подключение жилищ к коммунальным сетям, рассказала председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
Кроме того, на эти деньги можно будет приобрести оборудование и материалы для работ, которые связаны с подключением, рассказали в пресс-службе парламента Свердловской области.
Напомним, в 2024 году чиновники Свердловской области планируют выдать детям-сиротам сертификаты на три миллиона рублей, с помощью которых можно будет закрыть ипотеку или купить жилье.