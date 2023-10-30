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Updated Сегодня, 07:08

Средняя зарплата в Свердловской области увеличилась в два раза за 10 лет

Жители Свердловской области за последние 10 лет стали в два раза больше зарабатывать

30 октября 2023, 07:08
Фото: Midjourney

Средняя зарплата в Свердловской области увеличилась в два раза за 10 лет

Жители Свердловской области в 2023 году стали зарабатывать в два раза больше в сравнении с 2013 годом.

Так, заметно стал выше уровень заработка в сфере IT и связи. Если в 2013 году сотрудники этой области зарабатывали в среднем 31 388 рублей, то в 2023 году уровень дохода достигает 99 580 рублей, рассказали в Свердловскстате.

Продавцы, водители и рабочие в области полезных ископаемых, зарабатывавшие в 2013 году 31-33 тысячи, сейчас зарабатывают от 51 642 рубля до 71 068 рублей.

Врачи, доход которых был 10 лет назад 26 766 рублей, сейчас получают 55 208 рублей. Педагоги, средние зарплаты у которых были 23 421 рубль, в 2023 году стали зарабатывать 48 169 рублей.

Напомним, в сентябре 2023 года в Екатеринбурге увеличили размер зарплат сотрудникам вузов.

Сотрудникам университетов в Екатеринбурге увеличили зарплаты на 10,9%
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