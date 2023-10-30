Жители Свердловской области за последние 10 лет стали в два раза больше зарабатывать

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Так, заметно стал выше уровень заработка в сфере IT и связи. Если в 2013 году сотрудники этой области зарабатывали в среднем 31 388 рублей, то в 2023 году уровень дохода достигает 99 580 рублей, рассказали в Свердловскстате.
Продавцы, водители и рабочие в области полезных ископаемых, зарабатывавшие в 2013 году 31-33 тысячи, сейчас зарабатывают от 51 642 рубля до 71 068 рублей.
Врачи, доход которых был 10 лет назад 26 766 рублей, сейчас получают 55 208 рублей. Педагоги, средние зарплаты у которых были 23 421 рубль, в 2023 году стали зарабатывать 48 169 рублей.
Напомним, в сентябре 2023 года в Екатеринбурге увеличили размер зарплат сотрудникам вузов.