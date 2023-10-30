Звонят от «сотовых операторов»: новый способ обмана свердловчан придумали мошенники

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Во время разговора неизвестные предлагают абонентам некое «суперпредложение, которое действует последний день». Чтобы успеть подключить выгодную услугу, мошенники просят сообщить паспортные данные, СНИЛС или ИНН, — сообщил TagilCity.ru один из операторов сотовой связи.
Там отметили, что было зафиксировано уже несколько таких звонков. При этом преступники перечисляли при разговоре названия популярных услуг сотового оператора. Абонентам напомнили, что настоящие сотрудники никогда не запрашивают данные личных документов, не предлагают установить посторонние приложения на телефон, не просят доступ к госуслугам или диктовать код из СМС.