Звонят от «сотовых операторов»: новый способ обмана свердловчан придумали мошенники

Там отметили, что было зафиксировано уже несколько таких звонков. При этом преступники перечисляли при разговоре названия популярных услуг сотового оператора. Абонентам напомнили, что настоящие сотрудники никогда не запрашивают данные личных документов, не предлагают установить посторонние приложения на телефон, не просят доступ к госуслугам или диктовать код из СМС.