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Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

В Свердловской области мошенники представляются сотрудниками сотовых операторов

Звонят от «сотовых операторов»: новый способ обмана свердловчан придумали мошенники

30 октября 2023, 11:59
Фото: Midjourney

В Свердловской области мошенники представляются сотрудниками сотовых операторов

Жителей Свердловской области просят быть внимательными к звонкам, поступающим якобы от операторов сотовой связи. Аферисты пытаются завладеть деньгами абонентов, обманывая их.
Во время разговора неизвестные предлагают абонентам некое «суперпредложение, которое действует последний день». Чтобы успеть подключить выгодную услугу, мошенники просят сообщить паспортные данные, СНИЛС или ИНН, — сообщил TagilCity.ru один из операторов сотовой связи.

Там отметили, что было зафиксировано уже несколько таких звонков. При этом преступники перечисляли при разговоре названия популярных услуг сотового оператора. Абонентам напомнили, что настоящие сотрудники никогда не запрашивают данные личных документов, не предлагают установить посторонние приложения на телефон, не просят доступ к госуслугам или диктовать код из СМС.

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