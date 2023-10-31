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«Гортранс» в Екатеринбурге не нашел опасную смесь в автобусе после ожога девушки

«Гортранс» прокомментировал инцидент с ожогом девушки в автобусе в Екатеринбурге

31 октября 2023, 04:18
Фото: 1MI

«Гортранс» в Екатеринбурге не нашел опасную смесь в автобусе после ожога девушки

«Гортранс» в Екатеринбурге проверил автобус, в котором ехала девушка, пожаловавшаяся на химический ожог ягодиц.

В результате проверки на сидении, которое занимала пострадавшая девушка, пятен и каких-либо других повреждений не обнаружено.

По словам замруководителя филиала «Автобусных перевозок» Александра Ашихмина, кроме девушки больше никто из пассажиров не жаловался, пишет Ура.ру.

Также Ашихмин отметил, что автобус после поездки девушки работал еще на протяжении семи часов.

Напомним, студентка университета пожаловалась на то, что она получила химический ожог во время поездки в автобусе на учебу. Екатеринбурженку с полученной травмой госпитализировали в больницу.

«Всю кожу проело!»: в Екатеринбурге студентка получила ожог ягодиц в автобусе
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