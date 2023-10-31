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«Квадра» присоединит спорткомплекс и бассейн к системе теплоснабжения Курска

«Квадра» присоединит спорткомплекс и бассейн к системе теплоснабжения Курска

31 октября 2023, 06:49
Фото: 1MI
Филиал АО «Квадра» — «Курская генерация» проводит техническое подключение к центральной тепломагистрали спортивного комплекса ОБУ СШОР «Урожай». Работы оцениваются в 4,5 млн рублей.

Согласно заявлению Данила Дунина, управляющего директора филиала «Квадры» в городе Курске, к спортивному комплексу будет подведено 104 м трубопроводов в износостойкой изоляции. На участке произведут монтаж запорной арматуры и установят неподвижные опоры и компенсаторы, пишет kurskcity.ru.

Завершение работ запланировано на ноябрь. Примерно в это же время должно быть закончено техническое присоединение бассейна Курского государственного университета, стартовавшее в середине октября. Работы оцениваются более чем в 5,2 млн рублей.

В этом году «Квадра» произвела замену и проложила свыше 22,8 км тепловых сетей. Учитывая ремонтные работы и реконструкцию производственного оборудования теплостанций, совокупный объем средств, выделенный курской «Квадрой» на подготовку городской теплосети к отопительному сезону, превысил 1,6 млрд рублей.

Помимо Курских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-4, а также ТЭЦ Северо-Западного района города, в состав Курского филиала АО «Квадра» входят «Комплекс теплоснабжения» и четыре городских котельных.

Объем уставного капитала акционерного общества «Квадра — Генерирующая компания», являющегося частью дивизиона госкорпорации «Росатом» — АО «Русатом Инфраструктурные решения», составляет 19,8 млрд рублей. Периметр обслуживания АО «Квадра» охватывает десять областей, входящих в состав Центрального федерального округа, — Белгородскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тамбовскую и Тульскую. Компания контролирует работу 19 электростанций, 287 котельных, а также теплосетей, совокупная протяженность которых составляет 5,75 тысяч км. Общая установленная электрическая мощность «Квадры» равна 2,87 ГВт, тепловая — 14,12 тысячи Гкал/ч.

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