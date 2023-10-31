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Жителям Нижнего Тагила рассказали об опасности на водоемах

Лед еще тонкий: жителей Нижнего Тагила предупредили об опасности на водоемах

31 октября 2023, 16:33
Фото: 1MI

Жителям Нижнего Тагила рассказали об опасности на водоемах

В Нижнем Тагиле горожан предупредили о том, что на образовавшийся лед на водоемах выходить еще опасно.

В настоящее время на Выйском и Муринском прудах толщина льда не более четырех-пяти сантиметров. На Тагильском пруду лед еще тоньше — его толщина два-три сантиметра, рассказал руководитель Центра защиты населения Нижнего Тагила Сергей Коперкин.

В организации также объяснили, что в связи с вероятным потеплением в городе лед с утра останется крепким, однако под ногами людей, вышедших на водоем, ледяная корочка начнет таять, из-за чего до берега человек может не дойти.

Как правило, рыбаки выбирают Выйский пруд со стороны поселка Пырловка и Тагильский пруд около парка Бондина. А дети и подростки гуляют в районе Выйского пруда возле школы №30, у Тагильского пруда около набережной и рядом с рекой Тагил.

По словам специалистов, по льду можно будет ходить тогда, когда его толщина будет минимум 7-10 сантиметров.

Напомним, в Екатеринбурге по реке Исеть решили пройтись два школьника, в итоге оба оказались в воде. Детям удалось спастись.

Под лед провалились два мальчика в Екатеринбурге
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