Лед еще тонкий: жителей Нижнего Тагила предупредили об опасности на водоемах

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
В настоящее время на Выйском и Муринском прудах толщина льда не более четырех-пяти сантиметров. На Тагильском пруду лед еще тоньше — его толщина два-три сантиметра, рассказал руководитель Центра защиты населения Нижнего Тагила Сергей Коперкин.
В организации также объяснили, что в связи с вероятным потеплением в городе лед с утра останется крепким, однако под ногами людей, вышедших на водоем, ледяная корочка начнет таять, из-за чего до берега человек может не дойти.
Как правило, рыбаки выбирают Выйский пруд со стороны поселка Пырловка и Тагильский пруд около парка Бондина. А дети и подростки гуляют в районе Выйского пруда возле школы №30, у Тагильского пруда около набережной и рядом с рекой Тагил.
По словам специалистов, по льду можно будет ходить тогда, когда его толщина будет минимум 7-10 сантиметров.
Напомним, в Екатеринбурге по реке Исеть решили пройтись два школьника, в итоге оба оказались в воде. Детям удалось спастись.