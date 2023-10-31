МСП Банк: Минимальная ставка льготного кредитования составит 12,5%

Возможность получить финансирование является принципиально важной для предпринимателей, и задача КМСП как института развития — обеспечить кредитование МСП-сектора по ставкам ниже рыночных. На это обратил внимание гендиректор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич. При этом он отметил еще один значимый момент: другие крупные банки также должны стремиться сохранить действующие ставки, чтобы поддержать МСП-компании. Этот сектор является одним из ключевых участников структурных трансформаций экономики, подытожил глава корпорации.