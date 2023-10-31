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МСП Банк: Минимальная ставка льготного кредитования составит 12,5%

МСП Банк: Минимальная ставка льготного кредитования составит 12,5%

31 октября 2023, 09:50
Фото: Midjourney
Недавно Центробанк повысил ключевую ставку на 2%. На фоне этого повышения МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, принял решение о снижении ставки по экспресс-займам на 1 п. п. Для предпринимателей это означает, что кредитование в МСП Банке доступно по ставкам, которые ниже рыночных на 1 — 3%.

Отметим, минимальная ставка по программам льготного финансирования составляет теперь от 12,5%, пишет ria.ru.

В МСП Банке пониженная ставка действует в рамках таких кредитных продуктов, как «Туристический льготный экспресс-кредит», «Экспресс-оборотный», «Экспресс-франшиза». Кроме этого, займы на новых условиях можно оформить по программам «Экспресс-поддержка» и «Экспресс-кредит на исполнение контракта». Предельная сумма займа по-прежнему составляет 50 млн рублей, а период погашения кредитных обязательств — до трех лет. Кредит оформляется без предоставления залога, оплаты комиссий и страхования.

Возможность получить финансирование является принципиально важной для предпринимателей, и задача КМСП как института развития — обеспечить кредитование МСП-сектора по ставкам ниже рыночных. На это обратил внимание гендиректор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич. При этом он отметил еще один значимый момент: другие крупные банки также должны стремиться сохранить действующие ставки, чтобы поддержать МСП-компании. Этот сектор является одним из ключевых участников структурных трансформаций экономики, подытожил глава корпорации.

Председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк сообщил, что банк планирует перезапустить линейку экспресс-кредитов и перейти на ускоренное рассмотрение заявок на такие программы. При этом для оформления займов потребуется меньшее количество документов.

Заявки на получение экспресс-кредитов принимаются на официальном сайте МСП Банка mspbank.ru. Сниженные ставки по программам экспресс-кредитования будут действовать до 30 ноября 2023 года.

Напомним, сейчас в России реализуется нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». За его выполнение отвечает первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов. В рамках данного проекта МСП предоставляет поддержку компаниям МСП-сектора — в частности, через программы льготного кредитования.

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