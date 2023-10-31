Названы способы снижения расхода топлива в автомобиле

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Тратится больше горючего, как правило, из-за необходимости прогревать двигатель и включать печку. Для экономии специалисты советуют выполнять одну «утреннюю» процедуру, пишут «Новые известия».
Если машина всю ночь простояла на улице, то к утру ее покроет снежный покров. Зачастую автолюбители убирают снег только с лобового стекла. Однако лучше убрать его и с крыши.
Есть и другие способы снижения расхода бензина зимой. Можно убрать из багажника все лишние вещи. Чем меньше там вещей, тем меньше нагрузка на автомобиль.
Также автомобилистам советуют проверять давление в шинах и покупать только качественное горючее и моторное масло.