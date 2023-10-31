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Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Автомобилистам рассказали о способах снизить расход топлива

Названы способы снижения расхода топлива в автомобиле

31 октября 2023, 06:37
Фото: Midjourney

Автомобилистам рассказали о способах снизить расход топлива

В зимний и снежный период автомобиль расходует больше горючего. Однако существуют способы, как снизить расход топлива.

Тратится больше горючего, как правило, из-за необходимости прогревать двигатель и включать печку. Для экономии специалисты советуют выполнять одну «утреннюю» процедуру, пишут «Новые известия».

Если машина всю ночь простояла на улице, то к утру ее покроет снежный покров. Зачастую автолюбители убирают снег только с лобового стекла. Однако лучше убрать его и с крыши.

Есть и другие способы снижения расхода бензина зимой. Можно убрать из багажника все лишние вещи. Чем меньше там вещей, тем меньше нагрузка на автомобиль.

Также автомобилистам советуют проверять давление в шинах и покупать только качественное горючее и моторное масло.

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#Транспорт#Снег#Автомобиль#Крыша#Зима#Нагрузка#Лобовое стекло#Багажник#Горючее#Дарья Сорокина#Снижение расхода топлива#Прогрев двигателя#Печка#Давление в шинах#Моторное масло
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