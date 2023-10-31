Обручальное кольцо после развода: сохранять или избавляться?

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Интернет-издание «Подмосковье сегодня» решило обратиться за советом к известной ясновидящей Инне Мишиной.
По словам Мишиной, после развода обручальное кольцо теряет свою символическую ценность и превращается в обычное украшение. Она советует не носить его, чтобы не напоминать себе о неудачном браке. Лучше хранить кольцо в банковской ячейке, так как его энергия может помешать приходу новой любви.
Известная экстрасенс также предупреждает, что не стоит дарить обручальное кольцо, так как оно может нести негативную энергетику прошлого и никак не поможет новому владельцу. И оставлять его в наследство своим детям тоже не рекомендуется.
Если очень хочется избавиться от кольца, то лучше всего отнести его в храм и пожертвовать на благотворительность. Если же кольцо дорогое и не хочется продавать, то можно попросить ювелира превратить его в другое украшение, например, кулон или брошь.
Таким образом, превращая обручальное кольцо в новое украшение, можно быть уверенным, что старая негативная энергетика больше не будет влиять на его обладателя.