Организаторы обнародовали программу Конгресса молодых ученых в 2023 году

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
В основную деловую программу конгресса вошло более 70 мероприятий по пяти тематическим направлениям: «Большие вызовы — возможности для развития», «Возможности Десятилетия науки и технологий в России», «Пространство страны — пространство возможностей», «Пространство международного научно-технического сотрудничества», «Инструменты развития». Об этом пишет vostokmedia.com.
Дополняет основные блоки программы научно-образовательный трек «Возможности для роста: лекции с выдающимися учеными и представителями бизнеса». Дополнительные сведения можно найти на сайте мероприятия — конгресс.наука.рф.
«Вызовы, которые стоят сейчас перед Россией, диктуют необходимость поиска внутренних ресурсов для решения ключевых задач развития общества и страны. В этой связи важно воспитывать свои кадры, расширять внутренний потенциал молодых специалистов и ученых. Научные исследования и разработки — это источник для решений, которые позволят достигнуть первоочередных целей экономического процветания и безопасности страны. Мы не находимся в вакууме, наука — это коммуникация, которая позволяет строить максимально эффективную кооперацию в ключевых сферах: производственной, технологической, образовательной», — заявил советник президента РФ Антон Кобяков.
Кобяков добавил, что на Конгрессе молодых ученых можно наблюдать создание новых идей и инициатив, имеющих важное значение для страны.
Как отмечается, Конгресс молодых ученых в рамках объявленного президентом Десятилетия науки и технологий является ключевым его событием. Мероприятие призвано сплотить делегатов ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.
Организаторами Конгресса молодых ученых являются Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию.
Уже второй год медиахолдинг 1MI является информационным партнером мероприятия.