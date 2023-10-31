Организаторы обнародовали программу Конгресса молодых ученых в 2023 году

«Вызовы, которые стоят сейчас перед Россией, диктуют необходимость поиска внутренних ресурсов для решения ключевых задач развития общества и страны. В этой связи важно воспитывать свои кадры, расширять внутренний потенциал молодых специалистов и ученых. Научные исследования и разработки — это источник для решений, которые позволят достигнуть первоочередных целей экономического процветания и безопасности страны. Мы не находимся в вакууме, наука — это коммуникация, которая позволяет строить максимально эффективную кооперацию в ключевых сферах: производственной, технологической, образовательной», — заявил советник президента РФ Антон Кобяков.