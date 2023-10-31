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Почти 50 тысяч уральских семей смогут сэкономить на мобильной связи

Почти 50 тысяч уральских семей смогут сэкономить на мобильной связи

31 октября 2023, 11:57
Фото: 1MI
Масштабное расширение сети фиксированной связи проходит в Свердловской области. В течение первых трех кварталов 2023 году домашний скоростной интернет появился в 49 тысячах домохозяйств. Это помогает жителям Свердловской области сокращать общие расходы на связь.

Увеличение скорости передачи данных было достигнуто за счет прокладки волоконно-оптических линий связи в новых жилых комплексах Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Каменска-Уральского. Также в Свердловской области продолжается модернизация ранее проложенных сетей в старом жилом секторе многоквартирных домов.

Строительство новых линий широкополосного доступа в интернет с января по октябрь 2023 года велось в основном в таких екатеринбургских районах, как Академический, Эльмаш, Пионерский, Лечебный, Сортировка и Вторчермет.

Модернизация коснулась существующих жилых массивов в центре Екатеринбурга, на ЖБИ, Ботанике, ВИЗе, в Заречном, Юго-Западном, на Уктусе и Уралмаше. Новые и действующие абоненты, в чьих домах была проведена модернизация, получили возможность сэкономить почти половину всех затрат на связь.

Две трети абонентов домашнего интернета, которым стала доступна новая связь, не ограничиваются подключением одной услуги. Конвергентные решения, включающие гигабитный интернет, цифровое телевидение и мобильную связь, позволяют им экономить до 16 тысяч рублей в год, в сравнении с раздельным подключением услуг, — рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Строительство#Качество#Модернизация#Сотовая связь#Мобильный интернет#МТС#Мобильная связь#Екатеринбург#Урал#Анастасия Имамахметова
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