Почти 50 тысяч уральских семей смогут сэкономить на мобильной связи

Модернизация коснулась существующих жилых массивов в центре Екатеринбурга, на ЖБИ, Ботанике, ВИЗе, в Заречном, Юго-Западном, на Уктусе и Уралмаше. Новые и действующие абоненты, в чьих домах была проведена модернизация, получили возможность сэкономить почти половину всех затрат на связь.