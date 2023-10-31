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Двое детей в Екатеринбурге провалились под лед на реке

Под лед провалились два мальчика в Екатеринбурге

31 октября 2023, 15:19
Фото: 1MI

Двое детей в Екатеринбурге провалились под лед на реке

В Екатеринбурге двое мальчиков решили погулять по образовавшемуся льду на реке Исеть и провалились. ЧП произошло на улице Юмашева.

Сначала подо льдом оказался один из детей. Его приятель решил спасти друга, однако в итоге он тоже упал, пишет Е1.

Вскоре мальчикам удалось самостоятельно выбраться из воды, после чего они пошли на берег. В МЧС сообщили, что информации об инциденте у них не было.

В ведомстве при этом посоветовали родителям объяснить детям, что выходить на лед сейчас небезопасно.

Напомним, 26 октября 2023 года в Екатеринбурге 14-летний подросток пострадал во время падения в колодец с кипятком. В этот день школьник гулял со своим другом. Пострадавший мальчик находится сейчас в реанимации на ИВЛ в тяжелом состоянии.

Врачи сообщили о состоянии ребенка, который упал в люк с кипятком в Екатеринбурге
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