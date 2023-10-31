Под лед провалились два мальчика в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Сначала подо льдом оказался один из детей. Его приятель решил спасти друга, однако в итоге он тоже упал, пишет Е1.
Вскоре мальчикам удалось самостоятельно выбраться из воды, после чего они пошли на берег. В МЧС сообщили, что информации об инциденте у них не было.
В ведомстве при этом посоветовали родителям объяснить детям, что выходить на лед сейчас небезопасно.
Напомним, 26 октября 2023 года в Екатеринбурге 14-летний подросток пострадал во время падения в колодец с кипятком. В этот день школьник гулял со своим другом. Пострадавший мальчик находится сейчас в реанимации на ИВЛ в тяжелом состоянии.