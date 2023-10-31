Под лед провалились два мальчика в Екатеринбурге

Напомним, 26 октября 2023 года в Екатеринбурге 14-летний подросток пострадал во время падения в колодец с кипятком. В этот день школьник гулял со своим другом. Пострадавший мальчик находится сейчас в реанимации на ИВЛ в тяжелом состоянии.