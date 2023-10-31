Прогулки по Нижнему Тагилу. По Старой Гальянке

На улице Береговой-Ударной, у самого подножья Лисьей, например, в демидовские времена размещались угольные склады, бараки для приписных крестьян. В XIX веке там был построен заводской дом с надворными постройками для демидовских специалистов. После революции, гражданской войны и последовавшей разрухи жизнь на заводе и Береговой-Ударной замерла. Она оживилась с началом индустриализации. Тогда на Береговой-Ударной построили еще один дом для работников ВЖР и завода имени Куйбышева. Продолжали занимать значительную часть улицы склады руды, дров и угля. Причем вагоны с углём и коксом разгружались до конца 70-х годов.