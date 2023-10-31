Прогулки по Нижнему Тагилу. По Старой Гальянке

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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Updated Сегодня, 07:12
На улице Береговой-Ударной, у самого подножья Лисьей, например, в демидовские времена размещались угольные склады, бараки для приписных крестьян. В XIX веке там был построен заводской дом с надворными постройками для демидовских специалистов. После революции, гражданской войны и последовавшей разрухи жизнь на заводе и Береговой-Ударной замерла. Она оживилась с началом индустриализации. Тогда на Береговой-Ударной построили еще один дом для работников ВЖР и завода имени Куйбышева. Продолжали занимать значительную часть улицы склады руды, дров и угля. Причем вагоны с углём и коксом разгружались до конца 70-х годов.
С прокладкой по Береговой-Ударной трамвайной линии окрестности горы сильно изменились. Тогда, в конце 80-х, были снесены хозяйственные постройки и угольные склады, которые оказались ненужными после закрытия завода имени Куйбышева, а также двухэтажный демидовский и трёхэтажный жилой дом, построенный в конце 20-х годов прошлого века.
Изменился с годами и Тагильский пруд: нет зимой многочисленных тропинок от Старой Гальянки к центру города. Видно лишь немногочисленных рыбаков, их палатки можно заметить среди снежного безмолвия. Летом пруд, правда, преображается. Его просторы бороздят яхты, катамараны, катера, сапы и так далее.
Конечно, и раньше пруд был местом отдыха тагильчан. Там купались, ныряли с вышки, катались на вёсельных лодках-плоскодонках, которые были у многих жителей Старой Гальянки или выдавались напрокат на лодочной станции. В 60-е годы на базе водной станции был открыт яхт-клуб «Эллинг», с которого началось развитие парусного спорта в Нижнем Тагиле. Позже спортсмены стали тренироваться в яхт-клубе на водно-спортивной станции «Спартак».
О гальянской пристани нынче напоминает конечная остановка 26-го автобусного маршрута. К пристани с 50-х годов прошлого века несколько десятилетий курсировал катер. Его рейсы прекратились, стали убыточны после того, как появились маршрутки, была проложена трамвайная линия на Гальянку. Прошли годы, но воспоминания о поездке на катере по-прежнему вызывают ностальгию у многих тагильчан.
Путешествуя вдоль пруда, на улице Бригадной обратил внимание на старинное здание, в котором нынче располагается детский сад №19 МАДОУ «Радость». Толстые кирпичные стены этого дома помнят многие поколения жителей Гальянки. Здесь, в бывшем купеческом особняке, ещё в годы Великой Отечественной войны разместился детский сад. Таких зданий на Гальянке, где в основном жил простой рабочий люд, сохранилось немного. Большая часть из них канула в лету, но осталась в памяти старожилов.
Помнят они на той же улице Бригадной (бывшей Балагуровке) кинотеатр «Октябрь» и детскую поликлинику, на улице Коммуны — отделение милиции.
В тех же местах впадала в Тагильский пруд и речка Гальянка, давшая название поселению. Она пересохла, теперь её не найти, но о ней помнят ветераны. Одно из толкований названия реки связано со словом «гальян», синонимом слова магнит, что актуально для нашего края, богатого магнитной рудой.
Другое актуальное толкование связано со словом «гальё», что означает «заболоченная поляна, пересохшее озеро». Согласитесь, эта версия также звучит правдоподобно, учитывая, что истоки реки Гальянка на расположенном в четырёх километрах, на Гальяно-Горбуновском торфянике.
Виктор Кузнецов, краевед.