Пропавший пенсионер со шрамом разыскивается в Свердловской области

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Рост свердловчанина составляет 170 сантиметров. Волосы с сединой, цвет глаз серый. Какая одежда была на нем надета — неизвестно. Также у мужчины имеется рубец от операции на аппендицит, рассказали в поисковом отряде «Прорыв».
Поиски пропавшего пенсионера ведут сотрудники отряда «Прорыв».
Напомним, 21 октября 2023 года в Екатеринбурге бесследно пропал юноша, который проживает на Уралмаше. В этот день горожанин был одет в темную спортивную одежду и бейсболку. Его разыскивают волонтеры.