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В поселке Свердловской области пропал 64-летний пенсионер

Пропавший пенсионер со шрамом разыскивается в Свердловской области

31 октября 2023, 15:55
Фото: 1MI

В поселке Свердловской области пропал 64-летний пенсионер

В поселке Ачит Свердловской области бесследно пропал пожилой человек. Мужчину разыскивают с 26 октября 2023 года.

Рост свердловчанина составляет 170 сантиметров. Волосы с сединой, цвет глаз серый. Какая одежда была на нем надета — неизвестно. Также у мужчины имеется рубец от операции на аппендицит, рассказали в поисковом отряде «Прорыв».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Прорыв»

Поиски пропавшего пенсионера ведут сотрудники отряда «Прорыв».

Напомним, 21 октября 2023 года в Екатеринбурге бесследно пропал юноша, который проживает на Уралмаше. В этот день горожанин был одет в темную спортивную одежду и бейсболку. Его разыскивают волонтеры.

В Екатеринбурге неделю ищут пропавшего высокого юношу в черной кепке
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