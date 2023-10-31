«Просим соблюдать спокойствие»: свердловчан предупредили об учениях

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Тренировки начинает региональный оперативный штаб. Тактико-специальные учения будут направлены на отработку действий по пресечению террористических актов, а также минимизацию их последствий. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России по Свердловской области.
Местных жителей попросили соблюдать спокойствие. А при необходимости следует оказывать помощь представителям силовых структур.
В учениках будут задействованы представители правоохранительных органов, сотрудники экстренных служб, органов исполнительной власти и местного самоуправления. Планируется отработка мер ситуационного реагирования.