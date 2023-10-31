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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

В Свердловской области пройдут антитеррористические учения

«Просим соблюдать спокойствие»: свердловчан предупредили об учениях

31 октября 2023, 14:01
Фото: 1MI

В Свердловской области пройдут антитеррористические учения

Учения антитеррористической направленности стартуют 1 ноября в двух городах Свердловской области: в Верхней Салде и ЗАТО свободный. Они продлятся три дня — до вечера 3 ноября.

Тренировки начинает региональный оперативный штаб. Тактико-специальные учения будут направлены на отработку действий по пресечению террористических актов, а также минимизацию их последствий. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России по Свердловской области.

Местных жителей попросили соблюдать спокойствие. А при необходимости следует оказывать помощь представителям силовых структур.

В учениках будут задействованы представители правоохранительных органов, сотрудники экстренных служб, органов исполнительной власти и местного самоуправления. Планируется отработка мер ситуационного реагирования.

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#Общество#Учения#Экстренные службы#Терроризм#Правоохранительные органы#Дарья Сорокина#Антитеррористические учения
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