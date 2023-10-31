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В Екатеринбурге продолжается расследование убийства пенсионеров

Родственники убитых пенсионеров в Екатеринбурге подозревают участкового

31 октября 2023, 04:52
Фото: 1MI

В Екатеринбурге продолжается расследование убийства пенсионеров

В Екатеринбурге родственники пожилой пары, которую нашли мертвыми в квартире, подозревают в их убийстве местного участкового.

По словам родственницы пенсионеров, соседи их видели последний раз 20 октября. После этого погибшие исчезли. Как предполагает женщина, их тела могли пролежать неделю, пишет «КП-Екатеринбург».

В СК возбудили уголовное дело по факту убийства екатеринбуржцев. Одним из подозреваемых стал участковый Рудольф Габтрахманов, который приехал одним из первых к дому убитых в тот день, когда их обнаружили.

Спустя несколько часов Габтрахманова нашли мертвым в его квартире. На его теле были обнаружены три ранения от пуль. Предположительно, мужчина покончил с собой. Для установления точной причины смерти проведут судмедэкспертизу.

Напомним, пожилых людей обнаружили зарезанными 28 октября 2023 года. Супруги были разведены, однако продолжали жить вместе.

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