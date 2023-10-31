Родственники убитых пенсионеров в Екатеринбурге подозревают участкового

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
По словам родственницы пенсионеров, соседи их видели последний раз 20 октября. После этого погибшие исчезли. Как предполагает женщина, их тела могли пролежать неделю, пишет «КП-Екатеринбург».
В СК возбудили уголовное дело по факту убийства екатеринбуржцев. Одним из подозреваемых стал участковый Рудольф Габтрахманов, который приехал одним из первых к дому убитых в тот день, когда их обнаружили.
Спустя несколько часов Габтрахманова нашли мертвым в его квартире. На его теле были обнаружены три ранения от пуль. Предположительно, мужчина покончил с собой. Для установления точной причины смерти проведут судмедэкспертизу.
Напомним, пожилых людей обнаружили зарезанными 28 октября 2023 года. Супруги были разведены, однако продолжали жить вместе.