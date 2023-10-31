Рост прибыли и выручки: успехи «Аэрофлота» за январь — сентябрь

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Как отметили в компании, в третьем квартале скорректированная чистая прибыль составила 17,6 млрд рублей против 5,8 миллиарда рублей в 2022 году. При этом выручка «Аэрофлота» за период с января по сентябрь достигла 357,3 млрд рублей против 250,3 миллиарда рублей годом ранее, пишет gorod55.ru.
В компании также указали, что рост выручки на 42,8% объясняется наращиванием программы полетов по внутренним линиям и возобновлением международных рейсов по ряду доступных направлений. Количество рейсов выросло на 11,1%, при этом на международных направлениях — на 76,4%. Все это привело к значительному росту объемов пассажирских и грузовых перевозок.
Возросло и число перевезенных пассажиров (+19,2%), при этом пассажирооборот вырос на 30,8%. Перевозки во внутренних линиях показали рост на 4,2%, а на международных — почти в два раза. Внутренние грузовые перевозки выросли на 15,1%, международные — на 26,8%.
В течение года компания вела строгий контроль над расходами. В связи с этим основным фактором их роста стало увеличение производственной программы. Более того, по некоторым статьям дополнительное влияние оказывал фактор роста цен на приобретаемые продукты и услуги.
Расходы на авиационный керосин выросли на 23,7 млрд рублей. Причем 70% роста приходится на увеличение объемов приобретаемого керосина для реализации программы роста перевозок, а оставшиеся 30% — это ценовой фактор, который можно отчасти компенсировать демпфирующим механизмом. Кроме того, высокие стандарты обеспечения безопасности компании требуют поддерживать достаточный уровень расходов на техобслуживание и ремонт самолетов.