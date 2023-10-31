Рост прибыли и выручки: успехи «Аэрофлота» за январь — сентябрь

В компании также указали, что рост выручки на 42,8% объясняется наращиванием программы полетов по внутренним линиям и возобновлением международных рейсов по ряду доступных направлений. Количество рейсов выросло на 11,1%, при этом на международных направлениях — на 76,4%. Все это привело к значительному росту объемов пассажирских и грузовых перевозок.