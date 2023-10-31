С командиром отделения «Шторм Z» попрощались в Каменске-Уральском

По словам близких людей, Константин был очень добрым и отзывчивым человеком. В местной администрации добавили, что Константин защищал Родину, а в боях он проявил отвагу, героизм и мужество. Также в мэрии выразили свои глубочайшие соболезнования семье погибшего.