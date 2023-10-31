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На СВО погиб командир из Каменска-Уральского

С командиром отделения «Шторм Z» попрощались в Каменске-Уральском

31 октября 2023, 10:46
Фото: 1MI

На СВО погиб командир из Каменска-Уральского

27-летний командир отделения «Шторм Z» погиб на специальной военной операции. Его звали Константин Малыгин.

Похороны солдата прошли в его в родном городе, пишет Е1. Прощание сопровождалось воинскими почестями на Аллее Славы.

По словам близких людей, Константин был очень добрым и отзывчивым человеком. В местной администрации добавили, что Константин защищал Родину, а в боях он проявил отвагу, героизм и мужество. Также в мэрии выразили свои глубочайшие соболезнования семье погибшего.

Ранее в поселке Красногвардейский Свердловской области похоронили погибшего в ходе боев на СВО Алексея Сулоянова. Он был младшим лейтенантом.

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