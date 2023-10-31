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Самолет Екатеринбург — Благовещенск после вылета вернулся в Кольцово

Самолет рейса Екатеринбург — Благовещенск вылетел и вернулся в Кольцово

31 октября 2023, 03:24
Фото: 1MI

Самолет Екатеринбург — Благовещенск после вылета вернулся в Кольцово

Самолет «Уральских авиалиний», который должен был лететь из Екатеринбурга в Благовещенск, вылетел, но вскоре совершил крюк и прилетел обратно в Кольцово. Инцидент произошел вечером 30 октября 2023 года.

Лайнер повернул назад, когда находился в районе Томска. Однако через некоторое время самолет вновь полетел данным рейсом, пишет Е1.

По словам очевидцев, на борту во время полета случилась проблема с двигателем судна, из-за чего транспорт поменяли на другой.

Напомним, 30 октября 2023 года в Екатеринбурге задержали авиарейс в Махачкалу. Задержка связана с беспорядками в Дагестане после того, как в город прибыли жители Израиля.

Рейс из Екатеринбурга в Махачкалу задержан из-за беспорядков
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