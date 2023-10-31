Самолет рейса Екатеринбург — Благовещенск вылетел и вернулся в Кольцово

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
Лайнер повернул назад, когда находился в районе Томска. Однако через некоторое время самолет вновь полетел данным рейсом, пишет Е1.
По словам очевидцев, на борту во время полета случилась проблема с двигателем судна, из-за чего транспорт поменяли на другой.
Напомним, 30 октября 2023 года в Екатеринбурге задержали авиарейс в Махачкалу. Задержка связана с беспорядками в Дагестане после того, как в город прибыли жители Израиля.