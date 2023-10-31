Самый юный военкор страны: Влада Луговская о пути в журналистику и возвращении домой,

Но Влада не отступила от намеченной цели и со всем справилась. Более того, во время празднования в честь Дня Государственного флага Российской Федерации молодая журналистка приняла участие в автомотопробеге по Херсону. Следуя в «главной машине» колонны, Влада Луговская испытала большой спектр эмоций. «Я была вне себя от счастья… Это было настолько вдохновляюще, что я поняла, ради чего я вообще рискую собой, ради чего я пришла на телевидение и ради чего терпела все эти угрозы», — с гордостью рассказывает Влада.