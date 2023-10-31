Школьники из Екатеринбурга начали питаться по QR-кодам

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Это учебные учреждения № 93, 173, 120. Там работает данный оператор питания, сообщает «Уральский меридиан».
По словам директора «Столовой №41» Надежды Аристовой, задумка реализуется для того, чтобы у ребят был выбор. Поэтому она предложила директору школы №96 идею с QR-кодом. Она согласилась. Далее эта задумка начала реализовываться и в других учреждениях.
Сперва ученики сканируют QR-код, затем перед ними встает выбор, что поесть — представлены два-три варианта обеда. Заказ нужно сделать заранее и на всю неделю. Теперь среди старшеклассников повысился охват горячим питанием.