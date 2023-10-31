Школьники из Екатеринбурга начали питаться по QR-кодам

По словам директора «Столовой №41» Надежды Аристовой, задумка реализуется для того, чтобы у ребят был выбор. Поэтому она предложила директору школы №96 идею с QR-кодом. Она согласилась. Далее эта задумка начала реализовываться и в других учреждениях.