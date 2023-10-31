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Published Сегодня, 07:58

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В школах Екатеринбурга введены обеды по QR-коду

Школьники из Екатеринбурга начали питаться по QR-кодам

31 октября 2023, 07:58
Фото: 1MI

В школах Екатеринбурга введены обеды по QR-коду

В школах Екатеринбурга «Столовая №41» ввела обеды по QR-коду. Функция выбора стала доступна старшеклассникам в тестовом режиме в ряде школ.

Это учебные учреждения № 93, 173, 120. Там работает данный оператор питания, сообщает «Уральский меридиан».

По словам директора «Столовой №41» Надежды Аристовой, задумка реализуется для того, чтобы у ребят был выбор. Поэтому она предложила директору школы №96 идею с QR-кодом. Она согласилась. Далее эта задумка начала реализовываться и в других учреждениях.

Сперва ученики сканируют QR-код, затем перед ними встает выбор, что поесть — представлены два-три варианта обеда. Заказ нужно сделать заранее и на всю неделю. Теперь среди старшеклассников повысился охват горячим питанием.

Горячее питание для учеников возобновилось в школе села Покровское под Тагилом
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#Общество#Дети#Директор#Выбор#Старшеклассники#Екатеринбург#Обед#Дарья Сорокина#Горячее питание#Тестовый режим
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