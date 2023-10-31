tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:02

Updated Сегодня, 06:02

Водитель грузовика пострадал при наезде на мост на трассе Пермь — Екатеринбург

Столкнулся с мостом: водитель пострадал в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург

31 октября 2023, 06:02
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Водитель грузовика пострадал при наезде на мост на трассе Пермь — Екатеринбург

35-летний водитель грузовика SITRAK пострадал в ДТП, столкнувшись с мостом на трассе Пермь — Екатеринбург. Авария случилась 30 октября 2023 года.

После выгрузки щебня водитель не опустил кузов транспорта. Из-за этого он столкнулся с мостом, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

С полученными травмами мужчину отвезли в больницу. Медперсонал оказывает ему помощь. Мост получил повреждения, однако угрозы разрушения нет.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В отношении пострадавшего будет возбуждено административное дело за повреждение моста. Свердловчанину грозит штраф 5-10 тысяч рублей. Ранее к административной ответственности он не привлекался.

Напомним, 11 октября 2023 года в Екатеринбурге грузовик застрял под железнодорожным мостом. Водитель в ЧП не пострадал.

Грузовая машина застряла под мостом в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Выехал на встречку: водитель влетел в грузовик на трассе Пермь — ЕкатеринбургЧетыре грузовика столкнулись на трассе Пермь — ЕкатеринбургРебенок на велосипеде попал под колеса грузовика в поселке в Сысерти
#Происшествия#Больница#ДТП#ГИБДД#Помощь#Мост#Штраф#Административное дело#Екатеринбург - Пермь#Водитель#Пострадавший#ЧП#Грузовик#Нарушение ПДД#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: воздух с сероводородом и успехи юных экологов
Вчера, 06:57
Вспышка менингита. 83 ребенка в Нижнем Тагиле заразились опасной болезнью
Вчера, 07:59
Прокуратура напомнила властям Екатеринбурга об ответственности за плохую уборку снега
Вчера, 07:40
Прогулки по Нижнему Тагилу. По Старой Гальянке
Сегодня, 07:10
«Быть чемпионами России — круто»: инвалиды из Тагила выиграли в футболе на колясках
Вчера, 09:42
Гололед открыл охоту: в Нижнем Тагиле десятки людей уже обратились в травму
Вчера, 12:19