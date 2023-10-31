Столкнулся с мостом: водитель пострадал в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
После выгрузки щебня водитель не опустил кузов транспорта. Из-за этого он столкнулся с мостом, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
С полученными травмами мужчину отвезли в больницу. Медперсонал оказывает ему помощь. Мост получил повреждения, однако угрозы разрушения нет.
В отношении пострадавшего будет возбуждено административное дело за повреждение моста. Свердловчанину грозит штраф 5-10 тысяч рублей. Ранее к административной ответственности он не привлекался.
Напомним, 11 октября 2023 года в Екатеринбурге грузовик застрял под железнодорожным мостом. Водитель в ЧП не пострадал.