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Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Терапевт Чиркова: людям с узким ушным проходом требуется помощь врача в чистке ушей

Терапевт Чиркова: людям с узким ушным проходом требуется помощь врача в чистке ушей

31 октября 2023, 13:30
Фото: Midjourney
Терапевт Ольга Чиркова объяснила, в каких случаях чистка ушей требует помощи отоларинголога.

Как передает NEWS.ru, по словам терапевта, помощь специалиста нужна людям с повышенным образованием серы или узким ушным проходом. В этом случае не следует самостоятельно очищать уши от серных пробок, которые снижают слух и могут вызывать пролежень. Если это делать самому, то можно протолкнуть пробку вглубь к перепонке, сделав еще хуже.

Чиркова сказала, что таким людям лучше обращаться за помощью к отоларингологам. Врач сможет безопасно убрать из ушей серу микроинструментом и по итогу посоветует капли для профилактики, добавила терапевт.

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