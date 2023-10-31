Терапевт Чиркова: людям с узким ушным проходом требуется помощь врача в чистке ушей

Как передает NEWS.ru, по словам терапевта, помощь специалиста нужна людям с повышенным образованием серы или узким ушным проходом. В этом случае не следует самостоятельно очищать уши от серных пробок, которые снижают слух и могут вызывать пролежень. Если это делать самому, то можно протолкнуть пробку вглубь к перепонке, сделав еще хуже.