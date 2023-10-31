Терапевт Чиркова: людям с узким ушным проходом требуется помощь врача в чистке ушей

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Как передает NEWS.ru, по словам терапевта, помощь специалиста нужна людям с повышенным образованием серы или узким ушным проходом. В этом случае не следует самостоятельно очищать уши от серных пробок, которые снижают слух и могут вызывать пролежень. Если это делать самому, то можно протолкнуть пробку вглубь к перепонке, сделав еще хуже.
Чиркова сказала, что таким людям лучше обращаться за помощью к отоларингологам. Врач сможет безопасно убрать из ушей серу микроинструментом и по итогу посоветует капли для профилактики, добавила терапевт.