В Челябинской области муж уличил жену-педагога в сексе с учеником и сдал ее полиции

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Мужчина уже обратился в полицию. Он утверждает, что его жена привела в дом ученика, где они занялись сексом по взаимному согласию, пишет «Урал Мэш».
Супруг уверен, что это произошло еще в мае. В полиции прокомментировали, что все рассказанное мужчиной — правда. В октябре в отношении учительницы было возбуждено уголовное дело. Известно, что мальчику всего 15 лет.
Сейчас учительница продолжает работать в школе, а ученик на уроки не ходит.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле пьяная пара занялась сексом прилюдно прямо возле чужого дома.