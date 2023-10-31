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Published Сегодня, 09:45

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Updated Сегодня, 09:47

Муж учительницы из Челябинской области заподозрил супругу в измене с учеником

В Челябинской области муж уличил жену-педагога в сексе с учеником и сдал ее полиции

31 октября 2023, 09:45
Фото: 1MI

Муж учительницы из Челябинской области заподозрил супругу в измене с учеником

26-летняя учительница из Челябинской области переспала с учеником девятого класса у себя дома. Так утверждает ее супруг.

Мужчина уже обратился в полицию. Он утверждает, что его жена привела в дом ученика, где они занялись сексом по взаимному согласию, пишет «Урал Мэш».

Супруг уверен, что это произошло еще в мае. В полиции прокомментировали, что все рассказанное мужчиной — правда. В октябре в отношении учительницы было возбуждено уголовное дело. Известно, что мальчику всего 15 лет.

Сейчас учительница продолжает работать в школе, а ученик на уроки не ходит.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле пьяная пара занялась сексом прилюдно прямо возле чужого дома.

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#Происшествия#Новости УрФО#Дети#Полиция#Уголовное дело#Школа#Учительница#Ученик#Дарья Сорокина#Измена
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