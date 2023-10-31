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Гранитная плита в Екатеринбурге с картой районов города будет изменена

В Екатеринбурге уберут «могильную» дату со скандальной плиты с картой города

31 октября 2023, 14:42
Фото: Telegram-канал "Квартал миллионеров"

Гранитная плита в Екатеринбурге с картой районов города будет изменена

В Екатеринбурге скорректируют гранитную плиту, на которой нанесена карта городских районов.

Демонтировать плиту не станут. Специалисты изменят шрифт дат и уберут 1723 год, оставив только 2023. Кроме того, добавят ознакомительную надпись об объекте, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Также рядом с картой установят QR-код, с помощью которого можно будет прочитать историю развития Екатеринбурга и его районов. Стоимость контракта по корректировке городского объекта составит более миллиона рублей.

Напомним, в октябре 2023 года в Екатеринбурге плиту с картой установили на Набережной Рабочей Молодежи. Горожане сравнили объект с могильным памятником, кое-кто нес к новой постройке цветы.

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