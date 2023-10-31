В Екатеринбурге уберут «могильную» дату со скандальной плиты с картой города

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Демонтировать плиту не станут. Специалисты изменят шрифт дат и уберут 1723 год, оставив только 2023. Кроме того, добавят ознакомительную надпись об объекте, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Также рядом с картой установят QR-код, с помощью которого можно будет прочитать историю развития Екатеринбурга и его районов. Стоимость контракта по корректировке городского объекта составит более миллиона рублей.
Напомним, в октябре 2023 года в Екатеринбурге плиту с картой установили на Набережной Рабочей Молодежи. Горожане сравнили объект с могильным памятником, кое-кто нес к новой постройке цветы.