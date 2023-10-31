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Автомобилистов Нижнего Тагила предупреждают об уборке снега в центре города

В Нижнем Тагиле автомобилистов просят освободить проспект Ленина для уборки снега

31 октября 2023, 12:17
Фото: МУП "Тагилдорстрой"

Автомобилистов Нижнего Тагила предупреждают об уборке снега в центре города

В ночь на 1 ноября в Нижнем Тагиле планируется вывоз валов снега с проспекта Ленина.

Об этом в соцсетях сообщил подрядчик МУП «Тагилдорстрой», который занимается чисткой от снега дорог и тротуаров. Автомобилистов попросили убрать транспорт с парковок, чтобы не мешать процессу вывоза снежных валов.

Просьба освободить парковки от автомобилей и не мешать работе дорожной техники, — написали на странице предприятия ВКонтакте.

Там отметили, что снег убирать будет снегоотбрасыватель Leeboy.

Напомним, 29 и 30 октября техника МУП «Тагилдорстрой» вышла на уборку улиц от последствий снегопада.

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#Транспорт#Нижний Тагил#Автомобиль#Техника#МУП Тагилдорстрой#Проспект Ленина#Уборка снега#Евгения Сафина
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