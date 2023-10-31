В Нижнем Тагиле автомобилистов просят освободить проспект Ленина для уборки снега

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Об этом в соцсетях сообщил подрядчик МУП «Тагилдорстрой», который занимается чисткой от снега дорог и тротуаров. Автомобилистов попросили убрать транспорт с парковок, чтобы не мешать процессу вывоза снежных валов.
Просьба освободить парковки от автомобилей и не мешать работе дорожной техники, — написали на странице предприятия ВКонтакте.
Там отметили, что снег убирать будет снегоотбрасыватель Leeboy.
Напомним, 29 и 30 октября техника МУП «Тагилдорстрой» вышла на уборку улиц от последствий снегопада.