В Нижнем Тагиле установят модернизированный светофор на остановке «Кедр»

Напомним, в сентябре 2023 года в Нижнем Тагиле современные светофорные устройства появились на улицах Фрунзе и Островского. Также появились детекторы транспорта на перекрестках Фрунзе — Черемшанская, Островского — Газетная, Островского — Ломоносова, Космонавтов — Красноармейская и Восточное — Северное.