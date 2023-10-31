В Нижнем Тагиле установят модернизированный светофор на остановке «Кедр»

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Жители города смогут переходить данный участок дороги по светофору с девяти часов утра, рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.
Модернизированный объект установили в рамках внедрения интеллектуальных транспортных систем для того, чтобы обеспечить безопасность пешеходам во время перехода проезжей части.
Напомним, в сентябре 2023 года в Нижнем Тагиле современные светофорные устройства появились на улицах Фрунзе и Островского. Также появились детекторы транспорта на перекрестках Фрунзе — Черемшанская, Островского — Газетная, Островского — Ломоносова, Космонавтов — Красноармейская и Восточное — Северное.