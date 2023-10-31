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В Нижнем Тагиле на Вагонке начнет работать новый светофор

В Нижнем Тагиле установят модернизированный светофор на остановке «Кедр»

31 октября 2023, 05:22
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле на Вагонке начнет работать новый светофор

В Нижнем Тагиле установят новый светофор на пешеходном переходе около остановки «Кедр» на улице Зари. Дорожный объект начнет работу 1 ноября 2023 года.

Жители города смогут переходить данный участок дороги по светофору с девяти часов утра, рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.

Модернизированный объект установили в рамках внедрения интеллектуальных транспортных систем для того, чтобы обеспечить безопасность пешеходам во время перехода проезжей части.

Напомним, в сентябре 2023 года в Нижнем Тагиле современные светофорные устройства появились на улицах Фрунзе и Островского. Также появились детекторы транспорта на перекрестках Фрунзе — Черемшанская, Островского — Газетная, Островского — Ломоносова, Космонавтов — Красноармейская и Восточное — Северное.

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