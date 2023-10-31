В Североуральске администрация заплатит 7-летней девочке 30 тысяч за укус собаки

При этом девочка никак не провоцировала пса. После случившегося ребенок был сильно напуган.



В ходе проверки выяснилось, что администрацией Североуральского городского округа заключен контракт на отлов собак с ООО «Стройтрест». Тем не менее за год в больницы из-за укусов дворняг обратились 33 местных жителя.



Прокуратура направила иск в суд с требованием моральной компенсации для девочки. Иск был выигран — в пользу ребенка присудили 30 тысяч рублей.