В Североуральске администрация заплатит 7-летней девочке 30 тысяч за укус собаки

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Девочка вечером 14 апреля 2023 года каталась на велосипеде на стадионе «Меридиан» в поселке Черемухово. В какой-то момент ее начала преследовать бродячая собака. Она укусила девочку за левую ногу, сообщили в региональной прокуратуре.
При этом девочка никак не провоцировала пса. После случившегося ребенок был сильно напуган.
В ходе проверки выяснилось, что администрацией Североуральского городского округа заключен контракт на отлов собак с ООО «Стройтрест». Тем не менее за год в больницы из-за укусов дворняг обратились 33 местных жителя.
Прокуратура направила иск в суд с требованием моральной компенсации для девочки. Иск был выигран — в пользу ребенка присудили 30 тысяч рублей.