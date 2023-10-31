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В Североуральске собака укусила за ногу 7-летнюю девочку на велосипеде

В Североуральске администрация заплатит 7-летней девочке 30 тысяч за укус собаки

31 октября 2023, 07:08
Фото: 1MI

В Североуральске собака укусила за ногу 7-летнюю девочку на велосипеде

В Североуральске бродячая собака укусила семилетнюю девочку. В результате ее родители отсудили 30 тысяч рублей с администрации муниципалитета.

Девочка вечером 14 апреля 2023 года каталась на велосипеде на стадионе «Меридиан» в поселке Черемухово. В какой-то момент ее начала преследовать бродячая собака. Она укусила девочку за левую ногу, сообщили в региональной прокуратуре.

При этом девочка никак не провоцировала пса. После случившегося ребенок был сильно напуган.

В ходе проверки выяснилось, что администрацией Североуральского городского округа заключен контракт на отлов собак с ООО «Стройтрест». Тем не менее за год в больницы из-за укусов дворняг обратились 33 местных жителя.

Прокуратура направила иск в суд с требованием моральной компенсации для девочки. Иск был выигран — в пользу ребенка присудили 30 тысяч рублей.

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