В Свердловской области около перевала Дятлова пропали туристы

Это находится примерно в 70 км от перевала Дятлова. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковника Валерия Горелых, туристы отправились на сплав 26 октября. Через четыре дня они должны были выйти к поселку Вижай. Однако туда они не добрались.