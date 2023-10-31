В Свердловской области около перевала Дятлова пропали туристы

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Это находится примерно в 70 км от перевала Дятлова. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковника Валерия Горелых, туристы отправились на сплав 26 октября. Через четыре дня они должны были выйти к поселку Вижай. Однако туда они не добрались.
Сообщение о пропаже туристов поступило спасателям вечером 30 октября. Среди пропавших только мужчины. Все они в возрасте от 31 до 35 лет. Известно, что путь до Тахты осложнен необходимостью пересекать две реки.
Правоохранители отрабатывают разные версии того, что могло случиться. Они полагают, что они могли задержаться из-за обмеления реки или резкого похолодания. Также сложности у них могли возникнуть по причине преодоления отдельных участков реки пешком.
В результате за сплавщиками были отправлены спасатели. Четыре человека выехали за ними на КАМАЗе-вездеходе, на который погрузили лодку с мотором.
Ждем их на связи примерно в 16 часов, они должны отзвониться по спутниковой связи, — рассказал глава Ивдельского городского округа Владимир Михель.