В Свердловской области сотрудники ППС будут получать ежемесячно по 10 тысяч рублей

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Выплата составляет 10 тысяч рублей. Она будет предназначена для тех, кто работает в подразделении патрульно-постовой службы.
Постановление уже приняли в регионально правительстве. Подчеркивается, что деньги на эти цели предусмотрены в региональном бюджете.
Цель нововведения — повышение престижности службы в правоохранительных органах. Также при помощи такой меры власти хотят привлечь новый персонал в ППС.
С 2023 года дополнительные 10 тысяч рублей стали получать свердловские участковые. Всего в период с января по октябрь было выплачено порядка 78 млн рублей.