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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Для сотрудников ППС Свердловской области ввели ежемесячную выплату

В Свердловской области сотрудники ППС будут получать ежемесячно по 10 тысяч рублей

31 октября 2023, 13:13
Фото: Midjourney

Для сотрудников ППС Свердловской области ввели ежемесячную выплату

Сотрудники ППС Свердловской области будут получать дополнительную ежемесячную выплату. Ее ввел глава региона Евгений Куйвашев.

Выплата составляет 10 тысяч рублей. Она будет предназначена для тех, кто работает в подразделении патрульно-постовой службы.

Постановление уже приняли в регионально правительстве. Подчеркивается, что деньги на эти цели предусмотрены в региональном бюджете.

Цель нововведения — повышение престижности службы в правоохранительных органах. Также при помощи такой меры власти хотят привлечь новый персонал в ППС.

С 2023 года дополнительные 10 тысяч рублей стали получать свердловские участковые. Всего в период с января по октябрь было выплачено порядка 78 млн рублей.

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#Экономика#Свердловская область#Деньги#Евгений Куйвашев#ППС#Правоохранительные органы#Дарья Сорокина
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