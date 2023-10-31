В Верхней Пышме полицейский без спроса вошел в комнату к беременной и получил по лицу

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
ЧП случилось 24 октября в одном из домов на улице Победы. Трое представителей полиции вошли в комнату к свердловчанке без ведома ее мамы. Причиной из визита стал допрос по поводу одного ее знакомого, пишет «КП-Екатеринбург».
Женщина рассказала, что они без спроса вошли в комнату девушки устроили там допрос. Беременная попросила их выйти, но в ответ услышала угрозы, утверждает мама девушки. Также, по ее словам, после этого девушку стали хватать за шею и пнули в живот. Мать вмешалась в конфликт. Результатом драки стал сломанный нос следователя.
В полиции рассказали, что в тот день правоохранители искали мужчину, который совершил несколько краж. В какой-то момент возле квартиры они обратили внимание на девушку. Ее поведение показалось им неадекватным: она ругалась матом, а затем «внезапно нанесла телесные повреждения» стражу порядка.