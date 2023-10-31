В Верхней Пышме полицейский без спроса вошел в комнату к беременной и получил по лицу

Женщина рассказала, что они без спроса вошли в комнату девушки устроили там допрос. Беременная попросила их выйти, но в ответ услышала угрозы, утверждает мама девушки. Также, по ее словам, после этого девушку стали хватать за шею и пнули в живот. Мать вмешалась в конфликт. Результатом драки стал сломанный нос следователя.