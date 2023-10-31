Ветеринар объяснила причины роста числа агрессивных собак в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
По словам Анастасии Евдуновой, число таких псов будет увеличиваться, так как службы не работают с собаками, после того как они их чипировали и стерилизовали, пишет ЕАН.
Такая проблема затрагивает не только Свердловскую область, но и ряд других регионов. Ветеринар отметила, что раньше уровень работы служб по отлову был низким, а теперь он практически равен нулю.
Службы не отлавливают действительно опасные стаи, в которых есть агрессоры. Они отлавливают тех, кого им удобно, — считает Анастасия.
По ее словам, в районе Уралмаша в Екатеринбурге если человек сообщает об агрессивных собаках, то реакция следует примерно через пять дней. Далее, даже если псов отлавливают, их три месяца держат в питомнике. Там их стерилизуют, чипируют, вешают им на ухо бирку и выпускают обратно на улицу.
Однако, по словам ветеринара, такой работы недостаточно. По ее мнению, с такими псами должны сперва поработать кинологи. Но их труд тоже нужно оплачивать, а в госконтрактах такого сотрудника не предусмотрено.
Также ветеринар считает, что бессмысленно увеличивать число приютов для животных без решения системных проблем.