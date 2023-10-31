Ветеринар объяснила причины роста числа агрессивных собак в Екатеринбурге

По ее словам, в районе Уралмаша в Екатеринбурге если человек сообщает об агрессивных собаках, то реакция следует примерно через пять дней. Далее, даже если псов отлавливают, их три месяца держат в питомнике. Там их стерилизуют, чипируют, вешают им на ухо бирку и выпускают обратно на улицу.